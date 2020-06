Het is zondag onrustig in Den Haag nadat een demonstratie tegen de coronamaatregelen uit de hand liep. Het protest begon op het Malieveld, maar de politie greep in omdat er geen toestemming was verleend.

De sfeer sloeg om en een groep demonstranten dreigde zich naar de binnenstad te verplaatsen. Bij het Centraal Station is de ME ingezet en zijn charges uitgevoerd.

Eerder op de dag werden er op het Malieveld zeker zeven demonstranten tegen coronaspoedwet opgepakt, nadat het steeds drukker begon te worden door de toestromende betogers. Burgemeester Johan Remkes had zondag nog toestemming gegeven voor een korte demonstratie tot 13.30 uur, mits hierbij de verplichte afstand werd gehouden. De afstand werd steeds minder gehouden naarmate het drukker werd. Lees hier meer.