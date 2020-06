Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht deze zomer een minder streng advies te kunnen geven voor reizen naar sommige niet-Europese landen. Het departement noemt geen concrete lijst met landen.

Deze ochtend werd al duidelijk dat het reisadvies voor meer landen is versoepeld dan aanvankelijk was aangekondigd. Zo is een vakantie in Frankrijk per direct weer mogelijk en kunnen Nederlanders ook weer reizen naar IJsland, Polen en Zwitserland, als de veiligheidsrisico's in acht worden genomen.



Een vakantie in Spanje en Griekenland is weer mogelijk als die landen de grenzen openen voor Nederlandse toeristen. Spanje is dat 21 juni van plan.

