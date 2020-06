Om 14.00 uur zijn in Maastricht en Zwolle demonstraties tegen racisme en politiegeweld begonnen. In de Limburgse stad zijn zo'n duizend demonstranten aanwezig in stadspark De Griend, in Zwolle zijn enkele honderden mensen op het protest afgekomen. In beide steden is de anderhalvemetermaatregel nog goed te handhaven.

Volgens de eerste schattingen zijn ongeveer duizend mensen aanwezig bij het protest in Maastricht en ongeveer achthonderd bij de demonstratie in Zwolle. Op beide plekken is daarmee nog genoeg ruimte om 1,5 meter afstand te houden.