De Amerikaanse president Donald Trump dreigt te stoppen met alle betalingen van de Verenigde Staten aan de gezondheidsorganisatie WHO als die niet hervormt. Trump geeft de WHO in een brief dertig dagen de tijd, laat hij via Twitter weten.

De Amerikaanse president heeft de betalingen tijdelijk bevroren. Als de WHO niet binnen dertig dagen hervormt, zal de VS volgens Trump definitief stoppen met de betalingen. Mogelijk wil Trump in dat geval ook dat de VS helemaal uit de organisatie stapt.

Trump houdt de WHO grotendeels verantwoordelijk voor de verspreiding van het coronavirus.