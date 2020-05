Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de richtlijnen voor seksueel contact aangepast. Mensen die behoefte aan lichamelijk of seksueel contact hebben, mogen een knuffelmaatje of 'seksbuddy' hebben. Maar, dan moet je wel klachtenvrij zijn.

"Het is logisch dat u als single ook lichamelijk contact wilt hebben. Het is wel extra belangrijk dat u bij intimiteit en seks het risico op het coronavirus zo klein mogelijk houdt. Bespreek samen hoe u dat het beste doet. Spreek bijvoorbeeld met eenzelfde persoon af om lichamelijk of seksueel contact te hebben (bijvoorbeeld een knuffelmaatje of ‘seksbuddy’), mits u klachtenvrij bent", schrijft het instituut op zijn website.