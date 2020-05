De Franse staatssecretaris Jean-Baptiste Lemoyne van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk geen toeristen uit het buitenland verwacht deze zomer.

"Normaal gesproken komen er zeventien miljoen buitenlandse toeristen in de zomer naar Frankrijk. Het is vrijwel zeker dat we het dit jaar zonder hen moeten stellen", aldus de staatssecretaris. Lemoyne zegt dat Fransen in eigen land op vakantie kunnen.

Frankrijk kondigde gisteren al maatregelen ter waarde van 18 miljard euro aan ter ondersteuning van de toerismesector die zwaar getroffen is door de coronacrisis. Eerder maakte de overheid bekend 1,3 miljard euro te investeren, maar nu blijkt dat er veel meer geld in het toerisme wordt gestoken.



"De sector heeft nu te maken met de grootste uitdaging in de recente geschiedenis", zei premier Édouard Philippe. "Omdat toerisme een van de kroonjuwelen van onze economie is, is het redden ervan een nationale prioriteit." Zo krijgen sommige bedrijven steun voor de betaling van personeel en hoeven bepaalde belastingen tijdelijk niet betaald te worden.