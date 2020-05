Het besmettingscijfer in Denemarken is gestegen nadat het land de scholen weer heeft geopend. Dat is de conclusie van een onderzoek van SSI, het Deense instituut voor besmettelijke ziektes.

Sinds de opening van de scholen is het besmettingscijfer, het aantal mensen dat gemiddeld wordt aangestoken door één besmet persoon, gestegen van 0,6 naar 0,9.