België houdt tot en met maandag 8 juni zijn grenzen dicht voor alle niet-essentiële reizen. Dat heeft het Belgische crisiscentrum bekendgemaakt.

Zonder goede reden mogen Belgen het land niet uit en buitenlanders het land niet in. Uitzonderingen worden onder meer gemaakt voor woon-werkverkeer en indien er medische zorg nodig is voor mensen of dieren.



Ook schoolkinderen zullen de grens over mogen steken als dat nodig is om naar school te gaan. De scholen in België gaan vanaf 18 mei geleidelijk weer open.