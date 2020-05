De 104-jarige Ida Acconciamessa uit New York gaat de boeken in als een van de oudste mensen ter wereld die het coronvirus heeft overleefd.

Acconciamessa genas eerder in haar leven van kanker, brak haar twee keer haar heup en maakte als kind de uitbraak van de Spaanse griep mee, waardoor in 1918 en 1919 wereldwijd tientallen miljoenen mensen overleden.



Overigens is Acconciamessa zeker niet de oudste persoon ter wereld die hersteld is van corona. In Nederland overleefde de 107-jarige Cornelia Ras uit Goeree-Overflakkee vorige maand het virus.

"We dachten dat ze het niet zou redden", zegt de 77-jarige dochter van de Amerikaanse tegen CBS News. "Mijn moeder kon niet meer praten. Er zat bijna geen leven meer in, maar nu eet en praat ze weer."