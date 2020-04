De tijd van overvolle spitstreinen en -bussen komt voorlopig niet terug, zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vanochtend in het tv-programma WNL op Zondag. Het kabinet overweegt voorrang op ov-gebruik te geven aan mensen met vitale beroepen.

In de anderhalvemetersamenregeling moet openbaar vervoer anders worden ingericht, aldus de minister. "Wie kan er dan nog wel met de trein? Daar zul je dan misschien prioriteiten moeten stellen. Dus niet meer voor de flauwekul met de trein, om alleen even iets leuks te gaan doen."



De ov-sector werkt momenteel aan een protocol met maatregelen, zoals belijning op perrons of schotten om mensen van elkaar te scheiden.





