De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens zijn dagelijkse persconferentie gesuggereerd coronapatiënten met desinfectiemiddel te injecteren. Trump zei dat het middel het coronavirus binnen een minuut kan doden. Artsen stellen met klem dat dit idee levensgevaarlijk is.

Ook zei Trump dat het virus mogelijk kan worden bestreden door iemand met uv-licht te bestralen. Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat zonlicht en hitte het virus mogelijk kunnen verzwakken.



Artsen waarschuwen in Amerikaanse media dat mensen Trumps suggesties absoluut niet moeten uitproberen. "Het injecteren of inslikken van elk type reinigingsproduct in het lichaam is gevaarlijk", aldus een longarts tegen NBC News.