Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er in Italië minder geregistreerde besmettingen dan de dag ervoor.

De afgelopen 24 uur zijn meer mensen genezen verklaard dan positief getest, waardoor het aantal zieken is afgenomen van 108.257 naar 108.237.



Het aantal doden liep op met 454 en dat zijn er wel meer dan de 433 van gisteren. Het totale aantal sterfgevallen door corona in Italië is nu 24.114 en dat is na de Verenigde Staten wereldwijd het meest.