Ruim twintig Indiase vissersboten, met aan boord in totaal honderden vissers, mogen vrijdag na bijna een maand weer aanleggen in een haven.

De vissersboten waren op zee toen op 24 maart een lockdown werd afgekondigd in India en verbleven sindsdien op het water.



Gedurende die periode werden ze door meerdere havens geweigerd, uit vrees voor verdere verspreiding van het coronavirus. In de havenstad Umbergaon werden de schepen zelfs bekogeld met stenen door de lokale bevolking.



Inmiddels hebben de schepen toestemming om in de westelijke provincie Maharashtra aan te meren. De bemanningen worden bij aankomst op land direct medisch getest. Een woordvoerder laat weten dat ze al die tijd wel voldoende voedsel aan boord hadden.