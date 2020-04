Wereldwijd zijn ten minste twee miljoen mensen besmet geraakt met het coronavirus, blijkt uit cijfers van het prestigieuze Johns Hopkins Institute. Vermoedelijk is het werkelijke aantal nog veel groter, doordat wereldwijd niet iedereen getest kan worden.

Het gros van alle patiënten wordt behandeld in de Verenigde Staten, dat met ruim 600.000 besmettingen het zwaarst is getroffen door het coronavirus. Ook Spanje (177.663), Italië (162.488), Duitsland (132.210) en Frankrijk (131.362) hebben melding gemaakt van veel coronapatiënten, terwijl het Verenigd Koninkrijk vermoedelijk donderdag de grens van 100.000 patiënten passeert.



Tot dusver bezweken ruim 128.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. De lijst wordt opnieuw aangevoerd door de VS, met ongeveer 26.000 doden, terwijl ook Italië (21.000), Spanje (18.579) en Frankrijk (15.729) veel inwoners verloren aan COVID-19.