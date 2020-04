De stad New York heeft dinsdagavond 3.700 mensen opgeteld bij het totale aantal doden als gevolg van het coronavirus.

Het gaat om overleden mensen die nooit getest zijn, maar van wie wel wordt aangenomen dat ze zijn overleden aan COVID-19.

Het totale aantal dodelijke slachtoffers in New York komt daarmee boven de 10.000 uit en vergroot het totale aantal coronadoden in de Verenigde Staten met 17 procent, tot boven de 26.000. In New York zijn per hoofd van de bevolking inmiddels meer mensen overleden dan in het zwaar getroffen Italië.