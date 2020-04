Een prachtige actie van de 99-jarige Britse oorlogsveteraan Tom Moore, die omgerekend zo'n 2,3 miljoen euro ophaalt voor de gezondheidszorg door met zijn looprek honderd keer heen en weer te lopen in zijn tuin.

Moore, die later deze maand honderd jaar wordt, wilde de gezondheidszorg iets terug doen nadat hij goed was behandeld aan een gebroken heup. "De zorg die ik kreeg was echt ongelooflijk. Iedereen was zo goed voor me en zo opgewekt en vriendelijk", aldus de veteraan, die de Britse gezondheidszorg met zijn initiatief zeer welkome financiële hulp biedt.