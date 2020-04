Meer dan 117 miljoen kinderen missen door de coronacrisis mogelijk hun vaccinatie tegen mazelen, zegt het Measles and Rubella Initiative (M&RI) dat wordt ondersteund door onder meer UNICEF en gezondheidsorganisatie WHO. Campagnes voor het vaccineren van kinderen tegen mazelen zijn al in 24 landen opgeschort. Meer landen zullen dat voorbeeld volgen, zegt het M&RI.

"Hoewel we weten dat de gezondheidszorg in die landen door het coronavirus op de proef wordt gesteld, is het van levensbelang dat ook tegen mazelen wordt ingeënt", aldus de organisatie. M&RI roept regeringen op om in ieder geval in kaart te brengen waar niet gevaccineerde kinderen wonen, zodat zij na de coronacrisis snel ingeënt kunnen worden.



Een massale uitbraak van mazelen kan een wereldwijde bedreiging vormen. De wereldgezondheidsorganisatie WHO liet in december vorig jaar nog weten dat in 2018 bijna tien miljoen mensen de mazelen hebben gehad. 140.000 mensen zijn er in dat jaar aan overleden. Het ging voornamelijk om kinderen.

