Het is op maandag zo druk bij bouwmarkten in Den Haag dat er sprake is van filevorming. Er zijn extra verkeersregelaars ingezet. Dat meldt nieuwspartner Regio15.

Onder meer de Hornbach-vestiging in Wateringen en het filiaal langs de A13 in Ypenburg trekken veel bezoekers.

Er is extra beveiliging ingezet om de bezoekersstroom in goede banen te leiden. Sommige bezoekers zijn naar huis gestuurd.

Voorafgaand aan het paasweekend werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven en dit jaar niet de winkels te bezoeken.