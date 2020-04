Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, laat in de Duitse krant Bild weten dat een vaccin tegen corona nog maanden op zich zal laten wachten en verwacht dat het vaccin op z'n vroegst aan het einde van dit jaar beschikbaar zal zijn.

"Tot die tijd zullen we moeten leren leven met het virus en de bijbehorende maatregelen", aldus de voorzitter. Volgens Von der Leyen komt er geen algemeen Europees plan waar elke lidstaat zich aan moet houden, omdat de situatie in Italië bijvoorbeeld anders is dan in Duitsland of Nederland.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.