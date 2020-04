De Amerikaanse staat New York blijft twee weken langer op slot, maakt gouverneur Andrew Cuomo zojuist bekend.

De scholen blijven tot ten minste 29 april gesloten en iedereen moet tot deze datum zoveel mogelijk thuisblijven.



Vanavond werd bekend dat het dodental in New York met 599 gestegen is tot 4.758. Deze stijging is te vergelijken met die van een dag eerder, toen 594 sterfgevallen werden gemeld. Cuomo zegt dat mogelijk de piek in het aantal sterfgevallen per dag is bereikt.