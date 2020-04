Opnieuw goed nieuws vanuit een Europees land: België maakt zondag bekend dat meer mensen het afgelopen etmaal het ziekenhuis hebben verlaten, dan dat er nieuwe coronapatiënten zijn opgenomen.

Het afgelopen etmaal ging het om 499 nieuwe patiënten. Dat is een derde dagelijkse daling op rij, aldus de federale overheidsdienst FOD Volksgezondheid. 504 personen verlieten het ziekenhuis. In totaal is bij bijna twintigduizend Belgen het coronavirus vastgesteld.



Eerder maakten Spanje en Duitsland ook al melding van goed nieuws: beide landen zagen het aantal nieuwe besmettingen voor de derde dag op rij dalen ten opzichte van de dag ervoor.