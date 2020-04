China meldt zaterdag dertig nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus, een stijging ten opzichte van de dag ervoor, toen werden er negentien nieuwe besmettingen gemeld.

Volgens de nationale gezondheidsraad zijn 25 besmettingen vastgesteld bij mensen die in het buitenland zijn geweest.



In de provincie Hubei, waar het virus zijn oorsprong vindt, zijn geen nieuwe besmettingen, maar wel drie mensen overleden die besmet waren. In totaal zijn er in China nu 81.669 mensen besmet en 3.329 mensen overleden.