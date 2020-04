Door de laatste cijfers van zaterdag is duidelijk geworden dat Spanje Italië voorbij is als het Europese land met de meeste bevestigde besmettingen.

Door de 5.537 nieuw geregistreerde besmettingen van het afgelopen etmaal komt Spanje vandaag uit op 124.736 besmettingen in totaal. Dat is nipt meer dan Italië, waar het besmettingscijfer met 4.805 toenam tot 124.632.



De Verenigde Staten is nog altijd met afstand wereldwijd het land met de meeste geregistreerde besmettingen. De Amerikaanse autoriteiten hebben tot en met vandaag maar liefst 293.481 besmettingen bevestigd, meer dan Spanje en Italië, de nummers twee en drie op de lijst, bij elkaar.



De werkelijke cijfers kunnen afwijken, omdat niet alle landen op dezelfde manier testen.