Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten is in de laatste dagen gestabiliseerd, laat RIVM-baas Jaap van Dissel woensdag aan Tweede Kamerleden weten. Hij is dan ook positief over de huidige trend.

Tweede Kamerleden leggen woensdagochtend vragen over het coronavirus voor aan Van Dissel. In de briefing komt naar voren dat de intensivecareafdelingen in Nederland al lang overbelast zouden zijn geraakt als er geen maatregelen waren getroffen. Bij een lockdown was het aantal besmettingen minimaal geweest, maar dan wordt de gewenste groepsimmuniteit nooit bereikt. Met de huidige maatregelen liggen we op koers voor het uiteindelijke doel: flatten the curve. Van Dissel is positief gestemd over het effect van het huidige beleid.

