De Spitzenkandidaten zijn gepasseerd en het discussiëren kan beginnen: na meerdere dagen van onderhandelingen zijn de topposities van de EU-instellingen, voor nu, verdeeld onder de fracties en landen. Als ook het Europees Parlement instemt met de benoemingen, worden dit de nieuwe Europese leiders:

(Foto: AFP)

Voorzitter van de Europese Commissie: Ursula von der Leyen

De zestigjarige Duitse Ursula von der Leyen is door de regeringsleiders naar voren geschoven voor de meest gewilde positie binnen de Europese Unie: het voorzitterschap van de Europese Commissie (EC).

Mocht het Europees Parlement (EP) haar benoeming goedkeuren, wat de grote vraag is, staat ze als opvolger van Jean-Claude Juncker de komende vijf jaar aan het hoofd van het bestuur van de EU.

Von der Leyen, minister van Defensie en lid van de partij van bondskanselier Angela Merkel, de CDU, lijkt als compromis uit de hoge hoed te zijn getoverd, nadat haar landgenoot en Spitzenkandaat voor de grootste Europese fractie, christendemocraat Manfred Weber, was afgeserveerd.

Tot voor kort was haar naam niet bekend bij het grote publiek. Op de avond van haar benoeming maakte ze nog snel een Twitter-account aan.

Voordat Von der Leyen minister van Defensie werd bekleedde ze ook de ministerposten Werk en Sociale Zaken en Gezin, Senioren, Vrouwen en Jeugd. Ze is sinds 1990 lid van de CDU, dat in de EU is aangesloten bij de christendemocraten.

Als Von der Leyen daadwerkelijk naar Brussel gaat, zal de verhuizing geen grote stap zijn voor de politicus. Ze woonde namelijk tot haar dertiende in de Belgische hoofdstad.

(Foto: AFP)

Voorzitter van de Europese Raad: Charles Michel

De 43-jarige Belgische demissionair premier Charles Michel is de beoogd opvolger van Donald Tusk, de president van de Europese Unie. Als voorzitter van de Europese Raad, waarin de regeringsleiders verenigd zijn, zal hij de komende 2,5 jaar de vergaderingen voorzitten.

De afgelopen dagen hebben weer eens laten zien hoe lastig deze klus kan zijn: 28 EU-leiders met de neuzen dezelfde kant op krijgen. Maar Michel, die in 2014 jongste premier ooit werd van België, heeft de afgelopen vijf jaar laten zien dat hij goed is in het komen tot compromissen.

Zo was zijn Mouvement Réformateur (MR) niet eens de grootste partij én was het de enige Franstalige partij in de regering. Jaar na jaar loodste hij de regering door crisissen heen, totdat hij in 2018 niet toegaf aan de Vlaams-nationalistische partij die het VN-migratiepact niet wilde ondertekenen. Zijn regering viel.

Met Michel, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking, op deze toppositie krijgt de liberale pro-Europese fractie ALDE, een beloning voor hun grote winst tijdens de afgelopen Europese verkiezingen. De liberalen behaalden ten opzichte van vijf jaar geleden de meeste extra zetels binnen.

(Foto: AFP)

EU-buitenlandchef: Josep Borrell

De oudste van het stel, de 72-jarige Catalaan Josep Borrell zal, indien het parlement hem goedkeurt, Frederica Mogherini opvolgen als buitenlandchef.

Borrell heeft zich de afgelopen jaren fel uitgesproken tegen de Catalaanse onafhankelijkheid. Hij is in 2018 aangesteld als minister van Buitenlandse Zaken door premier Pedro Sánchez.

Het is niet de eerste keer dat de econoom een toppositie binnen de EU grijpt. In 2004 was Borrell al eens voorzitter van het EP.

Borrell is lid van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij (PSOE). Daarmee hebben de sociaaldemocraten, die hun Spitzenkandidaat Frans Timmermans afgewezen zagen worden, ook een toppositie binnen.

(Foto: AFP)

Voorzitter Europees Parlement: David Sassoli

De 63-jarige Italiaan David Sassoli is door de parlementsleden gekozen tot voorzitter van het EP. Hij volgt zijn landgenoot Antinio Tajani de komende 2,5 jaar op. Er is onderling afgesproken dat het roer in 2022 wordt overgenomen door een christendemocraat.

De sociaaldemocraat en oud-journalist zit sinds 2009 in het parlement.

(Foto: AFP)

Voorzitter Europese Centrale Bank (ECB): Christine Lagarde

De 63-jarige Christine Lagarde, de huidige directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), is naar voren geschoven als voorzitter van de ECB.

De Française, van huis uit jurist, zal als haar benoeming erdoor komt de eerste vrouw ooit worden aan het roer van de ECB. Een titel waar ze niet aan hoeft te wennen. Ooit werd ze al eens de eerste vrouwelijke directeur van een groot advocatenkantoor, de eerste vrouwelijke minister van Economische Zaken in een G8-land en met haar aanstelling bij het IMF kreeg de organisatie voor het eerst een vrouw aan het hoofd.

Lagarde stond jaren terug al eens in de top van de lijst van meest machtige vrouwen ter wereld en is een groot voorvechter van vrouwen en diversiteit in topfuncties binnen de financiële wereld.

Nog enkele posities open

In het najaar zullen de overige 27 Eurocommissarissen worden gekozen voor de Commissie. Elk EU-land levert een persoon die een eigen portefeuille krijgt toegewezen. Voor Nederland zal Timmermans, nu hij geen voorzitter wordt, naar verwachting weer plaatsnemen.

Ook zal Von der Leyen nog twee vicevoorzitters aanstellen. Ze heeft al laten doorschemeren dat ze mogelijk zal gaan voor Timmermans en de Deense Margrethe Vestager, Spitzenkandidaat voor ALDE.

Ook is het dus nog niet bekend wie de tweede termijn van het EP en de Europese Raad gaat leiden.