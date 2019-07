Er is maandagochtend geen besluit gevallen over wie er benoemd worden voor de Europese topposities, onder wie de opvolger voor commissievoorzitter Juncker. De vergadering is geschorst tot dinsdagochtend.

Dat meldt een woordvoerder van Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad.

De regeringsleiders kwamen zondag bij elkaar en vergaderden de hele nacht door. Maandagochtend werd er ook nog even doorvergaderd, maar ook maandag kwamen de regeringsleiders niet tot een doorbraak.

De Franse president Macron zegt dat de vergadering van vandaag is geëindigd in "een mislukking", maar hij is er ook zeker van dat er morgen een oplossing wordt gevonden.

Timmermans nog in de race

De PvdA'er Frans Timmermans wordt gezien als de grootste kanshebber als opvolger van Jean-Claude Juncker, de huidige voorzitter van de Europese Commissie. Een handvol landen, met name Hongarije, Polen en Italië, zien echter niets in Timmermans.

Veel christendemocraten willen bovendien dat er een van hen wordt benoemd omdat zij als grootste uit de bus kwamen bij de Europese verkiezingen. Overigens zijn de christendemocraten nog nooit níet de grootste partij geweest bij de Europese verkiezingen.

Lastige puzzel

Te verdelen zijn het voorzitterschap van de Europese Commissie, de Europese Raad en de hoge buitenlandvertegenwoordiger. Daarnaast benoemt het Europees Parlement ook zelf nog een eigen voorzitter en krijgt ook de Europese Centrale Bank later dit jaar een nieuwe president.

De verdeling van die topposities is een ingewikkelde puzzel. Er wordt gekeken naar de uitslag van de Europese verkiezingen, maar er wordt ook rekening gehouden met de verhoudingen in de Europese Raad (die bestaat uit de EU-regeringsleiders) en naar de balans man-vrouw, oost-west en noord-zuid.

Daarbovenop eist het Europees Parlement ook nog eens dat de voorzitter van de Europese Commissie een van de topkandidaten uit de Europese verkiezingen is.