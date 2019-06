De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwacht dat een topkandidaat van één van de twee grootste Europese politieke partijen Jean-Claude Juncker zal opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie. Daarmee lijkt de kans dat PvdA'er Frans Timmermans op die post komt een stuk groter geworden.

"Ik ben blij dat het mogelijk lijkt om dit op te lossen op basis van de Spitzenkandidaten", zei Merkel tijdens de G20, meldt onder meer Politico. "Hoe dan ook, de twee topkandidaten zijn onderdeel van de oplossing."

Merkel doelt hiermee op de Duitse christendemocraat Manfred Weber, en Frans Timmermans, de topkandidaat van de sociaaldemocraten. Veel regeringsleiders zien echter weinig in Weber, die relatief weinig ervaring heeft.

De kans dat Timmermans de opvolger wordt van Jean-Claude Juncker lijkt daarmee iets groter geworden, hoewel niets vast staat. Zondag komen de EU-regeringsleiders weer bij elkaar om te praten over de toppositie.

Benoeming is een ingewikkelde puzzel

Er wordt al sinds eind mei, na de Europese verkiezingen, gesteggeld over de belangrijkste positie binnen de Europese Commissie. Het is een ingewikkelde puzzel. De kandidaat moet officieel worden voorgedragen door de Europese regeringsleiders, maar moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement.

Het parlement eist dat één van de lijsttrekkers (ook wel Spitzenkandidaten genoemd) van de Europese politieke partijen wordt voorgedragen, maar de EU-leiders zijn daar niet allemaal even enthousiast over. Met name de Franse president Macron maakt er geen geheim van dat hij geen fan is van de Spitzenkandidaten, en ook premier Rutte is geen groot voorstander van het systeem.

Door de onenigheid over de procedure tussen het Europees Parlement (EP) en de regeringsleiders werd al gevreesd voor een 'institutionele oorlog' tussen het EP en de regeringsleiders. Dat gevaar lijkt nu af te zwakken. "In dit stadium zal er geen inter-institutioneel conflict zijn", zei Merkel, die wel benadrukte dat er nog geen enkel besluit is genomen.