De Europeanen hebben gekozen voor een nieuw parlement. In totaal gingen vorige week ruim vierhonderd miljoen mensen naar de stembus in 28 landen. NU.nl trekt op basis van de laatste uitslagen alvast vijf conclusies.

1. Het parlement is verder versplinterd

Het Europees Parlement wordt niet langer gedomineerd door de christendemocraten (EPP, onder meer met het CDA) en de sociaaldemocraten (S&D, onder meer met de PvdA). Deze twee groepen blijven wel de grootste, zoals bijna altijd wel het geval is geweest, maar verliezen dit keer veel zetels.

Er is dus een derde groep nodig voor een meerderheid. De 'kingmakers' kunnen worden gezocht bij de liberale groep ALDE (onder meer met VVD en D66) en de Groenen (onder meer GroenLinks), beiden grote winnaars van deze verkiezingen.

Omdat er meerdere partijen binnen een groep zitten, is er niet automatisch sprake van fractiediscipline. Kijk bijvoorbeeld naar het verbod op de pulsvisserij waar het landsbelang dwars door alle Europese groepen meespeelt. Een meerderheid is dus meer dan de helft plus één.

Een andere grote winnaar is ENV, de groep waar onder meer de PVV van Geert Wilders en Rassemblement National (het oude Front National) van Marine Le Pen in zitten. Gezien de zeer eurosceptische overtuiging van deze partijen, zullen zij niet worden gevraagd om meerderheden te vormen.

2. Partij Merkel levert in, Macron verliest van Le Pen

In de grote Europese landen geldt gezichtsverlies voor de leiders van die landen.

In Frankrijk ging de campagne tussen Le Pen en Emmanuel Macron (Renaissance). De Franse president, die voor het eerst meedeed met de Europese verkiezingen, hield de kiezers voor dat zijn partij de radicaal-rechtse Le Pen kon tegenhouden en verslaan, zoals twee jaar geleden gebeurde tijdens de nationale verkiezingen.

Dat Le Pen nu de grootste partij is geworden, hoe klein het verschil ook precies wordt, is een grote nederlaag voor Macron. De president heeft al maanden te maken met onrust in eigen land van de 'Gele Hesjes' en heeft met deze uitslag een zwakkere positie op het Europese toneel wanneer daar de belangrijke posities worden verdeeld.

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel blijft met haar CDU/CSU de grootste partij van Duitsland, maar levert flink in. Ditzelfde geldt voor de regeringspartner van Merkel, de sociaaldemocraten SPD.

Winst ging er bij de Duitsers vooral naar de Groenen en het radicaal-rechtse Alternative für Deutschland.

3. Is er sprake van een groene of eurokritische golf?

De Groenen in het Europees Parlement kunnen er waarschijnlijk zo'n vijftien zetels bijschrijven, 'topkandidaat' Bas Eickhout ziet daarom "een groene golf".

Tegelijkertijd wordt Le Pen de grootste in Frankrijk (maar verliest wel ten opzichte van de vorige verkiezingen), wint Matteo Salvini met zijn partij Lega in Italië en groeit Alternative für Deutschland. Allemaal eurokritische partijen.

Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we iets verder uitzoomen. Het klopt dat de twee grootste partijen (EPP en S&D) voor het eerst sinds de Europese verkiezingen (1979) geen meerderheid meer hebben, maar de centrumfracties vormen gezamenlijk nog steeds een comfortabele meerderheid.

De vraag is wel hoe de groepen er uiteindelijk uit gaan zien. Partijen kunnen nog van groep wisselen, en dat zal waarschijnlijk ook gaan gebeuren. Zo zal de partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán, Fidesz, waarschijnlijk op zoek gaan naar een andere groep. Nu is die fractie nog lid van de christendemocratische EPP, maar hun stemrecht is momenteel ontnomen na meerdere aanvaringen met de rest van de groep.

De eurokritische groep (ENF) wordt groter, maar niet significant. Van een golf is dus geen sprake.

Had Bas Eickhout dan wel gelijk toen hij het over een groene golf had? Vijftien zetels winst lijkt aanzienlijk, maar afgezet tegen het totaal aantal zetels van 751 valt dat wel mee. Aan de andere kant willen de liberalen (ALDE), ook grote winnaars deze verkiezingen, over het algemeen ook stevig klimaatbeleid, al geldt dat weer niet voor alle partijen die zich daarbij aangesloten hebben.

Er is dus niet echt sprake van een golf. Wellicht is een groene onderstroom in dit geval meer op zijn plaats.

4. Nigel 'Brexit Party' Farage verpulvert Theresa May

Voor het Verenigd Koninkrijk waren het vreemde verkiezingen, aangezien zij zoals het er nu naar uitziet 31 oktober de Europese Unie zullen verlaten.

De conservatieven van Theresa May kregen een behoorlijke klap te verduren (van 19 naar 4 zetels). Toen de Britten naar de stembus gingen, moest May haar aftreden nog aankondigen, dus er is geen sprake van een trap na. Maar het laat wel zien dat de kiezers afrekenen met de huidige koers.

De grote winnaar is Nigel Farage. Hij had met zijn Brexit Party geen officieel verkiezingsprogramma, maar wel één boodschap: het Verenigd Koninkrijk moet zo snel mogelijk de EU verlaten.

De liberalen, die juist fel tegen een Brexit zijn, werden flink groter. De partijen die zich dus het meest uitspraken over dit onderwerp, hebben gewonnen.

5. De hoogste opkomst in 25 jaar tijd

De opkomst is relatief hoog te noemen. Met een voorlopige 51 procent lijkt die de hoogste sinds 1994 te worden. Vijf jaar terug lag de opkomst op 42 procent.

Het is vooral opmerkelijk dat de opkomst voor het eerst sinds de eerste Europese verkiezingen in 1979 stijgt ten opzichte van de vorige verkiezingen.

