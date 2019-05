De Europese verkiezingen van 2019 zitten erop. Inmiddels weten we hoe het Europees Parlement er de komende vijf jaar gaat uitzien: de twee middenfracties verliezen hun meerderheid en de groene, liberale en eurosceptische partijen groeien. Hoe is er precies gestemd in de lidstaten?

Duitsland: Stem voor klimaat

In Duitsland hebben de regeringspartijen CDU (gecombineerde fractie CDU/CSU) en SDP verloren bij de Europese verkiezingen. Oppositiepartij De Groenen kan de grote winnaar worden genoemd: de partij gaat van 11 naar 22 procent van de stemmen.

Ondanks het verlies van ongeveer 7 procentpunt is CDU/CSU nog wel de grootste. De sociaaldemocraten (SDP) zijn het zwaarst getroffen.

Italië: Veel stemmen naar Matteo Salvini

Alles wijst erop dat Matteo Salvini, vicepremier van Italië, met de winst naar huis gaat. Zijn rechts-radicale partij Lega zal naar verwachting 26 tot 33 procent van de stemmen halen.

Salvini richtte vorige maand een nieuwe Europese alliantie van rechts-nationalistische partijen op, waarmee hij de EU drastisch wil hervormen. Partijen uit verschillende landen, zoals Frankrijk, Finland en Duitsland, hebben zich daarbij aangesloten.

De Vijfsterrenbeweging van premier Luigi Di Maio, die met Lega in een coalitieregering zit, verliest stevig. De partij komt rond de 16 procent van de stemmen uit.

Zoals het er nu naar uitziet, krijgt zelfs de pro-Europese partij PD (23 procent) meer stemmen dan de populistische partij van Di Maio.

Matteo Salvini viert de overwinning van zijn rechts-radicale partij Lega met zijn aanhangers. (Foto: AFP)

Verenigd Koninkrijk: Harde klap voor Conservative Party

Het voelde voor veel Britten gek: naar de stembus gaan voor de Europese verkiezingen, terwijl ze 'binnenkort' geen lid zijn van de EU meer zijn.

Veel Britten zijn ontevreden over de wijze waarop premier Theresa May de Brexit heeft geprobeerd te regelen. Haar Conservative Party is dan ook afgestraft en gaat van 19 naar slechts 4 zetels. May kondigde vorige week vrijdag haar vertrek aan.

De grote winnaar is de Brexit Party van Nigel Farage, die voor het eerst meedeed en 29 zetels heeft behaald. De UK Independence Party (UKIP), waarvan Farage lang partijleider was, verloor alle zestien zetels. Daarmee kan worden geconcludeerd dat voormalige UKIP-stemmers Farage massaal achterna zijn gereisd.

Nigel Farage, de voorman van de Brexit Party. (Foto: AFP)

Frankrijk: Eurosceptici winnen

In Frankrijk heeft de regeringspartij van Emmanuel Macron het zwaar te verduren. Zijn nieuwe Europese coalitie, Renaissance, wordt naar verwachting tweede, na de partij van de rechts-radicale Marine Le Pen, het Rassemblement National (RN). Renaissance kreeg 22,5 procent van de stemmen, RN 23,5 procent.

In een opiniestuk dat begin maart in kranten in alle EU-lidstaten is verschenen, schetste Macron zijn nieuwe Europese visie gericht op veiligheid, migratie, klimaat en economie. "Nooit eerder sinds de Tweede Wereldoorlog is Europa zo noodzakelijk geweest. En toch was Europa nog nooit zo in gevaar", schrijft hij.

Het RN van Le Pen sloot zich vorige maand aan bij de nieuwe nationalistische alliantie van de Italiaanse vicepremier Salvini.

Marine Le Pen kijkt zeer tevreden na het vernemen van de Franse verkiezingsuitslag. (Foto: AFP)

Spanje: Sociaaldemocraten in opkomst

In Spanje heeft de sociaaldemocratische regeringspartij PSOE flink gewonnen. De partij gaat van veertien naar twintig zetels.

De conservatieve Partido Popular wordt met twaalf zetels tweede en verliest negen zetels. De partij van de Catalaanse separatisten lijkt vijf zetels te winnen en uit te komen op zeven.



De rechts-radicale partij Vox stuurt voor het eerst drie partijleden naar het Europees Parlement, maar is volgens de prognose wel de kleinste partij.

Griekenland: Uitslag legt nog meer druk op Tsipras

In Griekenland is naar aanleiding van de verkiezingsuitslag een regeringscrisis ontstaan. De linkse partij van premier Alexis Tsipras heeft verloren van de conservatieve oppositiepartij ND.

Oppositieleider Kyriakos Mitsotakis riep Tsipras op om op te stappen eiste vervroegde verkiezingen. Deze wens is door de premier ingewilligd.

Voor Tsipras waren de Europese verkiezingen ook een soort populariteitstest. De Grieken gaan waarschijnlijk in juni naar de stembus. De verkiezingen stonden gepland voor oktober.

Grieken op straat juichen na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag. (Foto: AFP)

Nederland: Het Timmermanseffect spreekt

In Nederland claimde de PvdA onder leiding van Frans Timmermans onverwacht de winst. De VVD kan zichzelf opnieuw niet de winnaar noemen, maar wordt wel tweede. De liberalen worden gevolgd door het CDA.

Nieuwkomer FVD komt met vier zetels het Europees Parlement binnen. D66, SP en de PVV zijn de grote verliezers. Voor de SP is het verlies het grootst: deze partij verliest al haar zetels in het EP.

De meerderheid van de Nederlandse stemmen is naar pro-Europese partijen gegaan, terwijl de eurosceptische partijen - met uitzondering van FVD - hebben verloren.

België: Vlaamse nationalisten in de lift

Vlaams Belang behaalde niet alleen een grote overwinning bij de nationale verkiezingen in België. De partij die door veel Belgische politiek commentatoren wordt gezien als extreemrechts en waarmee andere Belgische partijen al jaren weigeren samen te werken, wist twee zetels te winnen en krijgt nu drie zetels in het Europees Parlement.

Zowel op nationaal als op Europees niveau ging die winst vooral ten koste van de wat minder radicale Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), maar in het algemeen lijkt Vlaanderen naar rechts te zijn opgeschoven. De N-VA blijft de grootste partij, gevolgd door Vlaams Belang. Bijna de helft van de Vlamingen stemde op een nationalistische, separatistische partij.

Oostenrijk: Regeringspartij ÖVP wint

De regerende partij in Oostenrijk heeft wel goede zaken gedaan. De ÖVP van Sebastian Kurz krijgt 35 procent van de stemmen en behoudt zijn zeven zetels.

Een verrassende uitslag, want Kürz wacht mogelijk een motie van wantrouwen in eigen land vanwege een affaire rond de voormalige vicekanselier Heinz-Christian Strache.

Hongarije: Monsterzege voor Orbán

In Hongarije heeft de rechts-nationalistische premier Viktor Orbán een monsterzege behaald. De EU-kritische partij Fidesz krijg maar liefst 13 van de 21 Hongaarse zetels in het EP.

"Ik hoop dat er een verandering komt in de Europese politiek ten faveure van anti-immigratiepartijen", aldus Orbán zondag.

De vraag blijft bij welke Europese partij Fidesz zich zal voegen. De partij is nu nog lid van de christendemocratische groep EPP, maar is geschorst.

De Hongaarse premier Viktor Orbán zwaait naar zijn aanhangers. (Foto: AFP)