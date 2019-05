De PVV en SP hebben niet genoeg stemmen gehaald voor een zetel in het Europees Parlement (EP) en verdwijnen uit de Europese politiek. Dat blijkt althans uit de voorlopige uitslag die persbureau ANP zondag heeft gepubliceerd. De PvdA is de grootste geworden en komt uit op zes zetels.

De PVV en SP stonden in de exitpoll van Ipsos afgelopen donderdag al op een fors verlies.

Na het tellen van 98 procent van de stemmen ziet het ernaar uit dat de twee eurosceptische partijen het Europese toneel moeten verlaten.

De PVV deed in 2009 haar intrede in het Europees Parlement. De SP zal door de uitslag voor het eerst in twintig jaar niet meer in het EP vertegenwoordigd zijn.

'We hebben niet de juiste snaar geraakt'

SP-partijvoorzitter Ron Meyer en partijleider Lilian Marijnissen spreken in een eerste reactie van "een harde dreun". "We hebben niet de juiste snaar geraakt om mensen te overtuigen voor ons te kiezen", staat in de verklaring.

De partijtop laat verder weten met de leden in gesprek te willen gaan om "noodzakelijke lessen" te leren.

Intern klinkt er kritiek. SP-Kamerlid Sadet Karabulut spreekt van een "flinke tik". "Discussie over strategie, campagne en resultaat is op zijn plaats", twittert zij.

PVV krijgt mogelijk nog een zetel na de Brexit

Dat de partijen van Geert Wilders en Marijnissen Brussel moeten verlaten, past bij de recente verkiezingsnederlagen die de partijen hebben geleden. PVV verloor bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen, terwijl de SP de afgelopen vier verkiezingen geen overwinning kon vieren.

Voor de PVV gloort nog hoop. Als het Verenigd Koninkrijk eind oktober uit de EU stapt, dan krijgt Nederland er drie zetels in het EP bij. Eén daarvan kan naar de PVV gaan. Ook de VVD en GroenLinks kunnen na een Brexit rekenen op een extra zetel.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout geeft een reactie in het Europees Parlement tijdens de uitslagenavond. (Foto: ANP)

PvdA blijft grootste

De PvdA blijkt ook volgens de voorlopige uitslag als grootste partij uit de bus te rollen. De partij, die onder leiding van Frans Timmermans een uitgesproken pro-Europese campagne voerde, haalt zes zetels. Dat is er één meer dan uit de exitpoll van donderdag bleek.

De VVD wordt met vier zetels de tweede partij, gevolgd door het CDA. De christelijke partij heeft weliswaar minder stemmen gekregen, maar komt ook uit op vier zetels. Nieuwkomer FVD gaat vanuit het niets naar drie zetels. GroenLinks wint en komt uit op drie zetels, terwijl D66 halveert en op twee uitkomt. Ook de gecombineerde fractie CU/SGP komt uit op twee zetels. 50PLUS en PvdD kunnen beide rekenen op één zetel.

Europese prognose: Eurosceptici, groenen en liberalen op winst

De inwoners van het overgrote deel van de Europese lidstaten gingen zondag naar de stembus. De eerste prognoses duiden op winst voor de liberale, groene en eurosceptische fracties in het Europees Parlement.

De EPP, de partij van de christendemocraten, is met 179 zetels de grootste, maar verliest 39 zetels. De sociaaldemocraten verliezen er 37 en komen uit op 150. De liberale, pro-Europese groep ALDE groeit volgens de prognose met 38 zetels tot 107.