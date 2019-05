De liberale, groene en eurosceptische fracties in het Europees Parlement (EP) zijn de grote winnaars van de Europese verkiezingen. Zoals verwacht hebben de christendemocratische en sociaaldemocratische groepen hun gezamenlijke meerderheid in het EP verloren.

In het kort Groenen, liberalen en eurosceptici op winst.

Centrumpartijen leveren in.

Opkomst hoogste in 20 jaar.

Zwarte klap voor partijen van May, Merkel en Macron

Dat blijkt uit een eerste prognose, gebaseerd op de voorlopige uitslagen van twaalf landen, waaronder Duitsland, Nederland, Frankrijk en Spanje. Dit is dus niet de officiële uitslag, maar geeft wel een goede indicatie van waar het heen gaat. Er zijn 751 zetels te verdelen in het Europees Parlement.

De christendemocratische groep EPP, waartoe ook het CDA behoort, blijft volgens de eerste prognose de grootste groep in het EP. Maar de geschatte 177 zetels betekenen wel een verlies van 39 zetels. De sociaaldemocratische groep S&D, waar de PvdA in zit, verliest naar verwachting 40 zetels en komt daarmee uit op 147 zetels.

Ondanks het verlies van de twee grote centrumpartijen, kan wel gezegd worden dat een grote meerderheid van het Europees Parlement nog altijd voor een pro-Europese koers is.

De liberale, pro-Europese groep ALDE, waar zowel VVD als D66 deel van uitmaakt, groeit volgens de prognose met 32 zetels tot 101 zetels. De Europese Groenen, een pro-Europese groep waar ook GroenLinks bij hoort, stijgt met 17 zetels naar 69 zetels.

Eurosceptici winnen ook terrein

Er is ook flinke winst voor eurosceptische partijen. ENF, waar onder meer de PVV in zit, staat op een plus van 21, waarmee de groep op 57 zetels zou uitkomen.

EFDD, waar onder meer de Britse Brexit Party van Nigel Farage bij hoort, staat volgens de huidige prognose op 57 zetels, een plus van 14 zetels.

Welke partij hoort bij welke Europese fractie? EPP: CDA

S&D: PvdA

ALDE: VVD en D66

ECR: ChristenUnie/SGP (nu nog), FvD (na verkiezingen)

GUE-NGL: SP, Partij voor de Dieren

Greens-EFA: GroenLinks

ENF: PVV

Klappen voor May, Macron en Merkel

Zowel in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland als Frankrijk krijgen de regeringspartijen het flink te verduren. De Britse Conservatieven verliezen maar liefst 9 van de 19 zetels die ze nu hebben in het Europees Parlement. Ook Labour levert in en zakt van 14 naar 6 zetels.

De grote winnaar is de Brexit Party van Nigel Farage, die met zijn nieuwe partij in één klap met 24 zetels binnenkomt. De progressieve Liberal Democrats, die tegen de Brexit campagne voeren, komen uit op 15 zetels, terwijl ze er nu nog maar eentje hebben.

In Duitsland blijft Angela Merkels CDU de grootste partij, ondanks een flink verlies. Coalitiepartner SPD zakt echter verder weg. De Groenen daarentegen maken een knappe sprong vooruit, en zijn nu de op een na grootste Duitse partij in het EP.

De partij van de Franse president Macron lijkt tweede te worden, na de partij van de radicaal-rechtse Marine Le Pen. Ondanks dat Macron niet de grootste is geworden in zijn eigen land, is hij wel verantwoordelijk voor een groot deel van de winst van de liberale groep, ALDE. Bij de vorige EU-verkiezingen deed Macron namelijk nog niet mee, en zaten er slechts een handvol Fransen in de liberale groep.

Nigel Farage boekt met zijn nieuwe Brexit-party forse winst (foto: AFP)

Hoge opkomst

De opkomst ligt met een geschatte 51 procent waarschijnlijk een stuk hoger dan de afgelopen jaren, maakte het Europees Parlement bekend.

Het is de hoogste opkomst sinds 1994. In 2014, bij de vorige verkiezingen, lag de opkomst 42,61 procent. Het is bovendien de eerste keer dat de opkomst stijgt ten opzichte van de voorgaande verkiezingen.

Nederlandse prognose was al bekend

Nederland was het enige land dat al eerder via een exitpoll voorlopige resultaten bekendmaakte. Hier werd de Partij van de Arbeid met lijsttrekker Frans Timmermans verrassend de grootste partij, met naar schatting 18,1 procent van de stemmen.

De VVD stijgt met 3 procentpunt en haalt 15 procent van de stemmen. Het CDA daalt weer licht en gaat van 15,2 procent naar 12,3 procent. Nieuwkomer Forum van Democratie gaat vanuit het niets naar 11 procent van de stemmen, maar is dus niet groter dan de VVD.

Verbetering: We meldden dat de Britse Conservatieven 9 van hun 10 zetels verloren. Dit moet 9 van de 19 zetels zijn. De partij heeft dus nog 10 zetels over.