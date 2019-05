"Het verlies (van de Europese sociaaldemocraten, red.) is geen verrassing, dat zat er al aan te komen. De politiek raakt meer verdeeld en het wordt moeilijker om coalities te vormen", zei Frans Timmermans in zijn toespraak.



"De realiteit is dat de Europese politiek verdeelder is dan eerder, maar wel dat er mogelijkheid is voor een progressieve meerderheid. Die wat doet aan onrechtvaardigheid, klimaatverandering en grote bedrijven belasting laten betalen", sloot hij af.