Inwoners van 21 EU-landen kunnen zondag hun stem uitbrengen op kandidaten voor het Europees Parlement. De stembussen gaan tussen 6.00 en 9.00 uur open en sluiten in verschillende landen ook op uiteenlopende tijdstippen.

Zo kunnen bijna 65 miljoen Duitsers tot 18.00 uur stemmen, 47 miljoen Fransen en 37 miljoen Spanjaarden tot 20.00 uur, 30 miljoen Polen tot 21.00 uur en ruim 50 miljoen Italianen tot 23.00 uur.

In bijvoorbeeld Luxemburg sluiten de stembureaus al om 14.00 uur. De Europese Unie telt in totaal een kleine 430 miljoen stemgerechtigden. Nederlanders en Britten konden donderdag al stemmen en in Ierland, Tsjechië, Slovenië, Letland en Malta kon dat op vrijdag en zaterdag.

Officiële uitslagen mogen zondag pas vanaf 23.00 uur worden vrijgegeven. Nationale exitpolls worden vanaf 18.00 uur verwacht. Het Europees Parlement geeft op basis hiervan tijdens een uitslagenavond in Brussel om 20.15 uur een eerste globale inschatting van de resultaten, verdeeld over de huidige politieke groepen in het parlement.

Donderdagavond verscheen in Nederland wel al een exitpoll. Daaruit bleek dat de PvdA de grootste partij lijkt te worden. VVD en CDA zijn gedeeld tweede.

Ruim 400 miljoen Europeanen mogen stemmen

De ruim 400 miljoen stemgerechtigden van de Europese Unie kiezen 751 Europarlementariërs voor de komende vijf jaar. Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement (EP). Meestal vertegenwoordigen zij hun eigen 'Haagse' politieke partij.

Deze verschillende partijen zijn daarnaast weer aangesloten bij Europese fracties. Dit zijn brede groepen waarin de partijen uit verschillende lidstaten ongeveer dezelfde politieke idealen en ideeën hebben.

De christendemocraten (EVP), waartoe het CDA behoort met vijf zetels, is momenteel de grootste fractie in het EP. Ook het CDU, de partij van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, is aangesloten bij de EVP.