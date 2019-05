Er is een exitpoll van de uitslag van de Europese verkiezingen in Nederland. Maar wat zegt dit precies over Europese verkiezingen, en wat niet? Een aantal vragen (en antwoorden) op een rijtje.

Hoe zeker is deze exitpoll?

Doorgaans geven exitpolls een goede indruk, maar zeker weet je het nooit. Volgens Ipsos heeft het aantal geschatte zetels een foutmarge van één zetel. De echte uitslag weten we zondagavond (of maandagochtend). Dan is er in alle EU-landen gestemd.

Waarom stemmen we niet overal gewoon op dezelfde dag?

In Nederland stemmen we niet op vrijdag, zaterdag en zondag om rekening te houden met de verschillende religies in ons land. In andere landen zijn er weer andere regels. Zo vinden verkiezingen in de meeste EU-landen altijd op zondag plaats, omdat dan de meeste mensen vrij zijn.

Wordt Frans Timmermans nu de voorzitter van de Europese Commissie?

Dat valt nog niet te zeggen. Hoewel het Europees Parlement graag wil dat één van de kopstukken van de Europese fracties - de Spitzenkandidaten - wordt verkozen tot voorzitter van de Europese Commissie, is het niet zo simpel.

Wie de opvolger van Jean-Claude Juncker wordt hangt af van welke kandidaat steun kan vinden bij een meerderheid van het Europees Parlement, maar eerst moet ook de Europese Raad (de regeringsleiders) die persoon voordragen.

Wat zegt dit over de zetelverdeling in het Europees Parlement?

We kunnen nu wel ongeveer inschatten hoe de 26 Nederlandse zetels worden verdeeld. Maar er zijn 751 zetels in het Europees Parlement. Hoe het hele EP er uit gaat zien weten we pas zondagavond.

Donderdag stemden ook de Britten. Is daar een exitpoll van?

Nee. In het Verenigd Koninkrijk wordt er geen exitpoll gepubliceerd. De stembiljetten gaan een kluis in tot en met zondag, wanneer de hele uitslag volgt.

Wanneer stemmen de andere EU-landen precies?

Vrijdag: Ierland, Tsjechië (dag 1).

Zaterdag: Tsjechië (dag 2), Letland, Malta, Slowakije.

Zondag: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Litouwen, Luxemburg, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Zweden.