PvdA lijkt de grootste partij te worden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. VVD en CDA zijn gedeeld tweede. D66 en de PVV zijn de grote verliezers, blijkt donderdagavond uit de definitieve exitpoll die Ipsos uitvoerde in opdracht van de NOS.

De PvdA, die met Frans Timmermans als lijsttrekker een pro-Europese campagne voerde, komt uit op 18,1 procent; een verdubbeling van het aandeel stemmen ten opzichte van vijf jaar geleden.

"Ik merk dat er overal in Europa behoefte is aan een ander Europa", zegt Timmermans in een eerste reactie. "In Nederland is duidelijk een meerderheid die wil dat de EU een rol blijft spelen om problemen op te lossen."

De VVD stijgt met 3 procentpunt en haalt 15 procent van de stemmen. Het CDA daalt weer licht en gaat van 15,2 procent naar 12,3 procent. Nieuwkomer Forum van Democratie gaat vanuit het niets naar 11 procent van de stemmen, maar is dus niet groter dan de VVD.

GroenLinks wint 3,5 procentpunt en komt uit op 10,5 procent. ChristenUnie/SGP komt uit op 7,9 procent, een kleine stijging van 0,2 procentpunt.

D66 en PVV grote verliezers

Grote verliezers zijn D66 en de PVV. Waar D66 vijf jaar geleden nog de meeste stemmen haalde, dondert de partij 9,2 procentpunt omlaag. Ook de PVV zakt met 9,2 procentpunt en dreigt met 4,1 procent van de stemmen een van de kleinste Nederlandse partijen in het Europees Parlement te worden. De SP verliest opnieuw en gaat van 9,6 procent naar 3,9 procent van de stemmen.

De PvdD dreigt haar enige zetel in het parlement te verliezen, terwijl 50PLUS juist voor het eerst naar Brussel lijkt te gaan. DENK, die voor het eerst meedeed, haalt het niet.

De Nederlandse eurosceptische partijen Forum voor Democratie, PVV en SP komen gezamenlijk op vijf zetels. De uitgesproken pro-Europese partijen PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en D66 behalen bij elkaar achttien zetels.

Definitieve uitslag volgt zondag

Volgens de laatste schatting ligt het opkomstpercentage met 41,2 procent een stuk hoger dan vijf jaar geleden. De verkiezingen bepalen de verdeling van de 26 Nederlandse zetels in het Europees Parlement met in totaal 751 zetels.

Ook in het Verenigd Koninkrijk mochten kiezers donderdag stemmen voor de Europese verkiezingen. Deze stemmen worden echter pas zondag geteld.

De definitieve uitslag volgt aanstaande zondagavond, omdat dan pas alle lidstaten naar de stembus zijn gegaan.