"We zijn gericht op een positieve agenda voor de Europese Unie en dat is wat voor ons belangrijk is", zei Europese Commissie-woordvoerder Margaritis Schinas vandaag tijdens een persbriefing in Brussel, toen hij een vraag over de Brexit kreeg.



In het Verenigd Koninkrijk is de positie van premier Theresa May momenteel penibel, omdat haar uittredingsovereenkomst met de EU niet op genoeg parlementaire steun kan rekenen, ondanks enkele concessies van May.



Schinas benadrukte dat die overeenkomst wat betreft de EU niet meer kan worden veranderd, maar dat nog steeds gepraat kan worden over de toekomstige banden tussen het VK en het blok.



Mocht May vertrekken, dan is de EU klaar om met haar opvolger om tafel te gaan. "We zullen altijd bereid zijn met de premier van het Verenigd Koninkrijk te spreken", aldus de EC-woordvoerder.