PvdA'er Frans Timmermans heeft trouwens op zichzelf gestemd. Tegen Politico zei hij daarover:

"I've voted for the first time ever, for myself. I've never done so before. Most of the time, I'll go for the first woman on the list. But today, for some reason or other, I just spontaneously put a cross next to my own name."

("Ik heb voor het eerst op mezelf gestemd. Dit heb ik nog nooit eerder gedaan. Meestal ga ik voor de eerste vrouw op de lijst. Maar vandaag heb ik, om de een of andere reden, spontaan een kruisje naast mijn eigen naam gezet.")