Nederland heeft donderdag de Europese verkiezingen afgetrapt. De eerste kiezers konden al om middernacht hun stem voor het Europees Parlement uitbrengen. Sinds 7.30 uur zijn alle stembureaus open.

Net als in andere jaren kunnen Nederlanders ook weer op verschillende treinstations terecht voor het uitbrengen van hun stem. Op 63 treinstations in het land zijn stemhokjes geplaatst.

Op station Castricum, studentencafé Het Vliegende Paard in Zwolle en in het Groninger Forum kon donderdag al sinds 0.00 uur gestemd worden. Daarmee waren dit de eerste stembureaus die opengingen in Nederland.

De in totaal 9.340 stembureaus sluiten donderdag om 21.00 uur. De eerste exitpoll in Nederland wordt in de loop van de avond verwacht.

EU-inwoners kiezen 751 Europarlementariërs

Alle inwoners van de Europese Unie kiezen de komende dagen 751 Europarlementariërs voor de komende vijf jaar. Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement (EP). Meestal vertegenwoordigen zij hun eigen 'Haagse' politieke partij.

Deze verschillende partijen zijn daarnaast weer aangesloten bij Europese fracties. Dit zijn brede groepen waarin de partijen uit verschillende lidstaten ongeveer dezelfde politieke idealen en ideeën hebben.

In het Verenigd Koninkrijk, het enige EU-land waar donderdag naast Nederland ook gestemd kan worden, mag er van 8.00 tot 23.00 uur gestemd worden.

In de meeste EU-lidstaten wordt pas in het weekend gestemd. De definitieve uitslag wordt zondagavond verwacht. De Europese Unie heeft ruim 400 miljoen stemgerechtigden.

CDA momenteel grootste fractie in Europees Parlement

De christendemocraten (EVP), waartoe het CDA behoort met vijf zetels, is momenteel de grootste fractie in het EP. Ook het CDU, de partij van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, is aangesloten bij de EVP.

Op de tweede plaats komt de traditioneel grote fractie van de sociaaldemocraten (S&D), waarbij de PvdA is aangesloten met drie zetels.

Deze verkiezingen kunnen dit politieke landschap opschudden. De twee grootste fracties hebben nu 53 procent van de zetels in handen, maar uit peilingen lijkt dit te zakken naar 44 procent.

In Europa is niet de PvdA, maar D66 de op één na grootste Nederlandse partij. De partij was de afgelopen jaren samen met de VVD aangesloten bij de Europese fractie De Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). Deze fractie is momenteel de op twee na grootste in het EP, maar staat in de peilingen op een behoorlijke plus.

