Deze week gaan stemgerechtigden in de Europese Unie naar de stembus. Het werkt net iets anders dan bij de Nederlandse verkiezingen. Zo ziet de week eruit.

De Europese verkiezingen vinden niet in elk land op dezelfde dag plaats. Dat heeft te maken met verschillen in regels rond het stemmen in de verschillende landen.

In Nederland wordt er niet op vrijdag, zaterdag en zondag gestemd, om rekening te houden met de aanhangers van verschillende geloven in ons land. Normaal gesproken wordt daarom in ons land op woensdag gestemd. Maar bij de Europese verkiezingen stemmen we dit jaar op een donderdag, tegelijkertijd met de Britten. Door het uitstel van de Brexit moeten de Britten alsnog naar de stembus.

In andere EU-landen wordt juist op zondag gestemd, omdat de meeste mensen dan vrij zijn. In Tsjechië kun je zelfs op twee dagen naar de stembus.

Deze week wordt er nog gedebatteerd in Nederland

De debatten tussen de Europese topkandidaten, de zogenoemde Spitzenkandidaten, zitten er inmiddels allemaal op. Maar deze week wordt er in Nederland nog wel volop campagne gevoerd.

Op woensdag, de avond voor de verkiezingen, debatteren twaalf Nederlandse lijsttrekkers met elkaar. Later die avond vindt er ook nog een debat tussen alleen premier Mark Rutte en Thierry Baudet plaats. Dit debat wordt in de uitzending van het tv-programma Pauw gevoerd.

Uitslag is niet direct bekend

Omdat de verkiezingen pas zondagavond overal gehouden zijn, zullen we in Nederland na de stembusgang dus nog een paar dagen moeten wachten op de uitslag.

Donderdag worden in Nederland wel al diverse exitpolls gepubliceerd, maar de eerste officiële voorlopige uitslag wordt pas zondagavond of maandagochtend bekendgemaakt.

Wanneer stemt welk land?

Donderdag 23 mei: Nederland, Verenigd Koninkrijk;

Vrijdag 24 mei: Ierland, Tsjechië;

Zaterdag 25 mei: Tsjechië, Letland, Malta, Slowakije;

Zondag 26 mei: Oostenrijk, België*, Bulgarije*, Kroatië, Cyprus*, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland*, Hongarije, Italië, Litouwen, Luxemburg*, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje en Zweden.

* = land met stemplicht