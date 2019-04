PvdA'er Frans Timmermans is vastberaden de opvolger van Jean-Claude Juncker te worden als voorzitter van de Europese Commissie. "Voor andere baantjes heb ik totaal geen interesse."

Dat zegt Timmermans tegen NU.nl na afloop van het eerste verkiezingsdebat in aanloop naar de Europese verkiezingen. Die vinden in Nederland op 23 mei plaats.

Tijdens het debat in Maastricht gingen vijf kopstukken van de Europese politieke families met elkaar in debat. Alle groepen hebben één of meerdere 'Spitzenkandidaten' naar voren geschoven, van wie zij vinden dat het de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie moet worden.

Op 31 oktober is de laatste werkdag van huidig voorzitter Juncker. Dan loopt ook de termijn van Timmermans af als eerste vicevoorzitter binnen de Europese Commissie.

Er zijn ook andere belangrijke banen waarvoor nieuwe mensen gevonden moeten worden, zoals voor de functie van voorzitter van de Europese Raad - momenteel is dat Donald Tusk - en de hoge buitenlandvertegenwoordiger. Daar heeft Timmermans geen interesse in.

Hoewel Timmermans' Partij van de Arbeid in Nederland waarschijnlijk niet de grootste partij zal worden, maakt hij alsnog een kans. In Europees verband is zijn sociaaldemocratische groep namelijk traditioneel gezien de op een na grootste groep in het Europees Parlement, na de conservatieve Europese Volkspartij.

Groepsfoto voor aanvang van het debat in Maastricht. (Foto: ANP)

GroenLinkser Bas Eickhout, kopstuk namens de Europese Groenen, wil "met alle liefde debatteren of onderhandelen met Frans Timmermans over een nieuw programma. Maar dat moet wel met een zo sterk mogelijk groen geluid zijn."

Andere aanwezigen bij het debat waren Guy Verhofstadt namens de liberale groep (waar zowel VVD als D66 bij zijn aangesloten), Violeta Tomic (de linkse groep GUE/NGL) en Jan Zahradil namens de Europese Conservatieven en Reformisten, waartoe ChristenUnie en SGP behoren en Forum voor Democratie zich bij wil aansluiten. Grote afwezige was de Duitser Manfred Weber, de leider van de Europese Volkspartij, de groep waartoe het CDA behoort.

Weinig spanning in het debat

Tijdens het debat zelf was er weinig vuurwerk tussen de kandidaten. Zowel de drie linkse kandidaten als de liberale Verhofstadt maakten duidelijk dat zij een groene agenda voor ogen hebben, met veel aandacht voor het klimaat. "Stem groen!", riep Timmermans zelfs even, waarna hij wel benadrukte dat hij daarmee zijn eigen groep bedoelt, en niet die van GroenLinkser Bas Eickhout.

Alleen de conservatieve Zahradil maakte duidelijk dat hij vindt dat het sluiten van kolencentrales niet overhaast moet worden, omdat sommige landen daar nog niet klaar voor zijn en hun economie niet benadeeld moet worden. Hij was ook de enige die niet pleitte voor meer regulering van grote techbedrijven zoals Google en Facebook: "Ik denk dat we een hoop hebben gedaan op dit gebied", aldus de Tsjech.

Bonje tussen Forum en ChristenUnie

Zahradil zegt tegen NU.nl dat hij denkt dat nieuwkomer Forum voor Democratie "een aantal parlementariërs" zal leveren in de Europese verkiezingen. Een probleem daarbij is wel dat ChristenUnie duidelijk heeft laten weten dat het niet heel erg blij is dat het straks met Forum voor Democratie in één groep zit.

"Ik denk dat dit een vraag is voor die twee partijen is: kunnen deze twee partijen onder één paraplu leven, of moeten we op zoek naar een andere oplossing?"