Vijftien steegjes en paden in Fijnaart voorzien van lampjes

De kosten voor de lampjes zijn gedeeld door de gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk. De woningstichting Woonkwartier hing ze op en burgemeester Jac Klijs keek woensdag samen met kinderburgemeester Femke Hopstaken toe of het goed gebeurde.

Daarvoor hadden de buurtpreventisten Jaap van Druten en Peter Nagtzaam ook al even gekeken of de lampjes hingen zoals bedoeld was.

Zoals alle steegjes en paden tussen huizen zijn die ook in Fijnaart pikkedonker, zeker in de herfst en in de winter. Karin van Spijk van Woonkwartier vond de tijd om de lampjes op te hangen dan ook perfect. De lichtjes hangen alleen bij huurwoningen. Niet dat de steegjes bij koopwoningen veiliger zijn, maar hier hangen meestal al lampjes.

Proef

Het ophangen van de lampjes in Fijnaart is een proef. Als bij evaluatie in maart blijkt dat de proef geslaagd is dan komen er ook in de andere kernen van Moerdijk op de onverlichte paden lampjes te hangen, om te beginnen in Zevenbergen.