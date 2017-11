Zunderts kunstenaarscollectief op zoek naar atelierruimte

"Hier maak ik mijn werk dus", vertelt André Roks terwijl hij het nauwe atelier in het tuinhuisje in zijn achtertuin laat zien.

"Het is klein en te krap. Er is geen verlichting, geen stromend warm of koud water. Ik moet dus de hele tijd heen en weer lopen met emmers."

Atelierbeleid Zundert

Roks is samen met creatievelingen Mieke van den Heijkant en Rick van Strien het initiatief gestart om binnen de gemeente Zundert actief op zoek te gaan naar atelierruimte. Dit onder de noemer 'Atelierbeleid Zundert'. "Want", zo legt Roks uit. "Zundert heeft te kampen met leegstand, zowel in de dorpskern als op het platteland. Een goede werkruimte is erg belangrijk, maar tegelijk ook aan de prijzige kant."

Maar die oplossing staat nog wel erg in de kinderschoenen, bekent Roks. Hoewel er in Breda en omstreken meerdere van dit soort collectieven zijn opgestaan de laatste jaren.

Het initiatief valt en staat dan ook met de aanmeldingen. "Het is een beetje 'Hoe meer zielen, hoe meer vreugd'. Als we met een grotere groep zijn, kunnen we de kosten ook delen door een groter aantal mensen. Maar hebben we ook meer te besteden voor onze atelierruimte." Iedereen is daarbij welkom volgens hem.

Antikraakpand

"Of je nu jarenlang als zondagsschilder actief bent of dat je als pas afgestudeerde aan de kunstacademie op zoek bent naar betaalbare atelierruimte, wij proberen daar voor kunstenaars in de gemeente Zundert een oplossing voor te zoeken."

Het collectief houdt daarbij wel rekening dat een groot deel van de 'ateliers' als soort antikraakpand zal fungeren en zeker geen vast verblijf is. Maar dat is niet erg, aldus Roks.

Groeien

De gemeente Zundert laat weten het initiatief in ieder geval toe te juichen. Het sluit volgens de woordvoerder prima aan bij de strategie om ook agrarische leegstand tegen te gaan.

Het wordt nu dus zaak om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren voor het groepje. Daar ligt nog wel een opgave voor het collectief.