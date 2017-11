Bufferzone omarmd door boomteeltsector in regio Zundert

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Jonge gewonden bij frontale botsing tegen boom in Hoeven Een 19-jarige man uit Oudenbosch en een 13-jarige jongen uit Etten-Leur zijn zondagmorgen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in de Sint Bernardusstraat in Hoeven. De bestuurder is per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam vervoerd.