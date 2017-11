Bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis 2 speelt zich af in de haven Moerdijk

De natuurfilm verschijnt in 2020 en is de opvolger van De Nieuwe Wildernis uit 2013.. Deze film was goed voor 700.000 bezoekers en won een Gouden Kalf voor beste film.

De Nieuwe Wildernis 2 – Wild Port of Europe vertelt het verhaal van de onverwachte rijkdom, veerkracht en dynamiek van de natuur in het grootste en drukste transport- en industriegebied van Europa. Het speelt zich af

binnen twee werelden die onverenigbaar lijken: de wereld van zware industrie en groots transport aan de ene

kant en die van de vrije en spontane natuur aan de andere kant.

De film laat zien hoe de natuur zich in dit economische hart van Nederland – tegen alle verwachtingen in – even zo dynamisch ontwikkelt als de menselijke bedrijvigheid. Het Havenbedrijf Moerdijk verleent van harte medewerking aan de totstandkoming ervan.

Effect

Directeur Ferdinand van den Oever: "Als havenbedrijf streven we naar de juiste balans tussen 'people, planet en profit'. Groei van de haven gaat altijd hand in hand met investeringen in leefbaarheid en natuur. De Nieuwe Wildernis II laat zien dat de aandacht die wij besteden aan onze flora en fauna effect heeft. Natuur en industrie gaan hier heel goed samen."

De nieuwe bioscoopfilm is een coproductie van EMS FILMS en Veldkijker.