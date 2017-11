Jonge gewonden bij frontale botsing tegen boom in Hoeven

De meldkamer van de politie kreeg rond 5.00 uur van een buurtbewoner de melding dat er een auto tegen een boom was gereden.

De bestuurder was bekneld in het voertuig. Hij is door de brandweerpersoneel ernstig gewond uit de auto gehaald en met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De 13-jarige bijrijder is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Breda. Hoe het met de twee slachtoffers gaat, is onbekend.

De weg was vanwege onderzoek en opruimingswerkzaamheden enige tijd afgesloten. De auto is in beslag genomen en total loss afgevoerd door een bergingsbedrijf. Nog uitgezocht wordt of de bestuurder gedronken heeft.