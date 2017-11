Scholierenbus vanuit Standdaarbuiten en Noordhoek naar Markland College

Deze bus gaat rijden, wanneer voldoende leerlingen een abonnement aanschaffen. Het initiatief komt mede tot stand door inspanningen van de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en ouders.

"Een mooi resultaat", zegt wethouder Thomas Zwiers, "en een goede kans om leerlingen veilig, warm en droog vanuit Standdaarbuiten en Noordhoek naar het Markland College in Zevenbergen te laten gaan.

"Openbaar vervoer is juist voor scholieren en ouderen belangrijk en met dit voorstel is er in elk geval een opening voor de scholieren. Nu is het aan de ouders in Standdaarbuiten/Noordhoek om bij ons aan te geven of er belangstelling is voor deze dienst. Bij voldoende belangstelling kan de Scholierenbus in december gaan rijden."

Abonnementen

Vervoerder Arriva laat weten dat, als er (minimaal) 34 abonnementen gekocht worden, de Scholierenbus kan gaan rijden.

De gemeente heeft een brief gestuurd aan de ouders in Standdaarbuiten/Noordhoek om te peilen of er interesse is voor deze dienst. Als er voldoende interesse blijkt te zijn zal de bus rijden van 11 december tot en met april met twee ritten in de ochtend en twee ritten in de middag.