Zundertse tak Terre des Hommes bestaat twintig jaar

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Vrouw omgekomen door bedrijfsongeval Etten-Leur Een vrouw in Etten-Leur is in de nacht van woensdag op donderdag overleden door een bedrijfsongeval. Bij een verpakkingsbedrijf aan de Vossendaal in Etten-Leur was het 42-jarige slachtoffer bekneld geraakt in een machine.