Onderwijskoepels Etten-Leur en Zundert blazen beoogde fusie af

Dat hebben de bestuurders Niek Flipse(SPOZ) en Jac Verschueren (SKPOEL) donderdag bekendgemaakt. SPOZ en SKPOEL verklaarden begin 2015 met elkaar een gezamenlijke toekomst te willen verkennen.

Alle ins en outs werden uitgebreid onderzocht en lang leek er groen licht te komen voor een fusie tussen de twee partijen.

Op één punt blijkt er echter een duidelijk struikelblok te liggen: de bouwkundige staat van de gebouwen in Zundert. Zonder duidelijkheid of er in de nabije toekomst nieuwbouw en/of gedegen renovatie plaatsvindt, acht SKPOEL dit een te groot risico om de fusie door te zetten.

Doordat die duidelijkheid uitblijft en er ook geen zicht is op een positieve ontwikkeling daarin in de nabije toekomst, is nu besloten het fusieproces in zijn geheel stop te zetten, zo melden de koepels.

Basisscholen

Onder SPOZ vallen de basisscholen Zonnebloem en St. Anna in Zundert, St. Antonius in Klein-Zundert, Wegwijzer in Achtmaal en St. Jozef in Wernhout.

SKPOEL omvat zeven basisscholen met elk een eigen signatuur: Het Kompas, De Pontus, De Hasselbraam, De 4 Heemskinderen, D'n Overkant, ’t Carillon en De Hofstee.