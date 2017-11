Burgemeestersontbijt vol gezelligheid in gemeentehuis Zundert

De opwinding bij de leerlingen klonk de burgemeester niet onbekend in de oren, zo maakte zij duidelijk. Zelf is ze namelijk woonachtig in Achtmaal, niet ver van de school.

Het gaf het samenzijn met haar jonge dorpsgenoten een extra speciaal tintje. Bijzonder was ook het feit dat een van de leerlingen uitgerekend deze dag zijn tiende verjaardag vierde.

Zijn aan de burgemeester gerichte mededeling hierover zorgde er meteen voor dat spontaan een 'Lang zal hij leven' werd ingezet.

Donatie

Burgemeester Leny Poppe-de Looff betaalde symbolisch voor het ontbijtje dat de kinderen meebrengen met een donatie van 250 euro aan het Jeugdcultuurfonds, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt met het thema 'Gezond ontbijten is geen kunst!'.

Het Jeugdcultuurfonds stelt, samen met het Jeugdsportfonds, kinderen uit gezinnen waar minder geld is in staat om kunst, cultuur en sport beleven. Directeur Jos Verpalen van basisschool De Wegwijzer nam de schenking symbolisch in ontvangst.

Voorbeeld

Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt ontbijten ruim 550.000 kinderen op zo’n 3.000 basisscholen samen gezond.

In Zundert nodigt burgemeester Leny Poppe-de Looff schoolkinderen uit de buurt uit voor een gezamenlijk ontbijt in het stadhuis, net als in zo’n 265 andere Nederlandse gemeenten.

In het stadhuis schuiven ze samen aan de ontbijttafel en maken ze kennis met elkaar. Zo geven ze het goede voorbeeld.