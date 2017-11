Miranda de Vries (47) nieuwe burgemeester van Etten-Leur

Dat heeft Ronnie Buiks, voorzitter van de vertrouwenscommissie in de voordracht voor de nieuwe burgemeester, maandagavond bekendgemaakt aan het begin van de raadsvergadering.

Ze wordt de opvolger van Heleen van Rijnbach-de Groot, die op 1 december met pensioen gaat.

De 47-jarige De Vries is sinds 2011 burgemeester van Geldermalsen. Daarvoor was zij vanaf 2006 wethouder in Zwijndrecht. Vanaf 2001 was ze werkzaam bij de gemeente Dordrecht, als adviseur stadsbestuurcentrum (ook coördinator Grotestedenbeleid) en programmamanager Jeugd/Strategisch beleidsmedewerker. Ze is politicologe en in 1999 gepromoveerd, is getrouwd en heeft twee kinderen.

De Vries wordt op 20 december in de Van Gogh Kerk in Etten-Leur officieel geïnstalleerd als nieuwe burgemeester.